Serie D, Terracina sconfitta in casa della Gelbison

Il Terracina inizia il nuovo anno con una sconfitta sul campo della Gelbison, che si impone con un 2-0 e consolida la sua posizione al secondo posto nel girone G di Serie D, alle spalle del Cassino. La Gelbison ha dominato la partita fin dai primi minuti, mettendo subito in difficoltà la difesa avversaria. Dopo un’occasione iniziale del Terracina, con Elia che sfiora la traversa, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 15’ grazie a Dambros. L’attaccante, ex Messina, apre le marcature con un colpo di testa su angolo di Salzano, e poco prima della mezz’ora raddoppia con un potente tiro, con assist di Prado e Kosovan.

Nonostante qualche tentativo di reazione da parte del Terracina, con una punizione di Martino parata da Apsits e un contropiede di Accietto nel finale, la Gelbison ha controllato la partita senza troppi problemi. La seconda frazione di gioco ha visto gli ospiti provare a riaprire il match, ma senza mai trovare il guizzo vincente, mentre la Gelbison ha sfiorato anche il terzo gol con Golfo, che non è riuscito a correggere un cross di Prado.

Per il Terracina, la sconfitta complica ulteriormente una classifica già difficile: ora i biancocelesti dovranno concentrarsi sulla prossima partita casalinga contro la Sarnese per cercare di risalire la china.

Gelbison-Terracina 2-0

Gelbison: Apsits, Manzo, Dambros (46′ Golfo), Oliveira, Kosovan (67’ Sognog), Accetta (90′ Fontanella), Croce (80′ Aprile), Casella, Gallo, Coscia (85′ De Pasquale), Salzano. A disp: Tartaro, D’Amore, Colella, Bunjia. All. Giampà.

Terracina: Uva, Franco, Di Lazzaro, Pecchia, Perez, Tonni, Elia (46′ Ronci), Martino, Dorato, Sadaj (46′ Accietto), Aquino (53′ Mauti). A disp: Truppo, Caso, Riccio, Rosato, Valvassori, Graziano. All. Palo.

Arbitro: Barbatelli di Macerata (Gasparini-Paradiso)

Reti: 16’ e 72′ Dambros

Note-ammoniti: Coscia, Tartaro, Croce, Apsits (G), Pecchia (T); recupero 2’, 49′.