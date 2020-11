Sostegno di Big Family alla candidatura a sindaco di Giovanna Miele

Il presidente dell’associazione Big Family, Tiziana Piccoli, sostiene l’autocandidatura di Giovanna Miele a sindaco di Latina.

Un sostegno che arriva quindi dalla società civile, a cui Miele è sempre stata vicina. “È lei – dive Piccoli riferendosi a Miele – a ricordarci dell’importanza del terzo settore argomento vasto forse anche troppo ma sicuramente uno dei cardini principali su cui si sostiene tutta la macchina amministrativa e produttiva del nostro paese.

Con l’associazione Big Family forniamo servizio di volontariato all’interno del reparto di cure palliative dell’ Icot a Latina e nel nostro piccolo abbiamo realizzato vari progetti per andare incontro alle necessità e il benessere delle persone ricoverate in un reparto tanto delicato. Come molte associazioni contiamo solo sulle nostre forze, ci sovvenzioniamo cercando di aiutare quella grossa fetta di persone bisognose di cui è anche formata una città.

Purtroppo troppo poche sono le persone che hanno accompagnato il nostro percorso con costanza e dedizione e una di loro è sicuramente Giovanna Miele. Persona capace e sensibile ai problemi umani è sempre stata presente con la massima discrezione garantendo la sua vicinanza ai problemi del terzo settore”.

“Con il fondamentale apporto di Giovanna – ha continuato Piccoli – abbiamo affrontato qualche piccola battaglia per realizzare il giardino all’interno del reparto hospice e per donare e realizzare una videoteca. Io e tutti i nostri soci siamo convinti che oggi più che mai in politica ci sia necessità di persone capaci, serie e che siano mosse dall’unico interesse di aiutare la nostra città garantendo servizi adeguati a tutti i cittadini e offrendo una speranza alle prossime generazioni”.