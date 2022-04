Intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al 118 per un incidente stradale avvenuto nella notte in via Monticchio, a Sermoneta scalo.

L’auto, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada e l’uomo, un 30enne del luogo, è ricoverato all’ospedale Goretti di Latina in gravi condizioni.