Sabaudia, borse di studio: domande entro il 30 novembre

Tempo fino al 30 novembre, per presentare la domanda per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli residenti nel comune di Sabaudia.

Le borse di studio istituite sono 22 e così ripartite: 6 da 200 euro ciascuna per gli studenti che hanno terminato il ciclo della Scuola Primaria, 6 da 350 euro per quelli licenziati dalla Scuola Secondaria di primo grado in misura di 4 agli studenti meritevoli e di 2 agli studenti con disagio economico (se presenti). Altri 10 riconoscimenti da 700 euro sono destinati ai ragazzi che hanno terminato il ciclo della scuola Secondaria di secondo grado residenti sul territorio comunale e frequentanti gli istituti superiori della provincia di Latina. Del totale di dette borse di studio, 2 saranno riservate agli studenti con disagio economico (se presenti) e 5 per studenti frequentanti gli Istituti scolastici della Scuola Secondaria di secondo grado del Comune di Sabaudia.

Tutte le informazioni e i dettagli inerenti a requisiti, documentazione da allegare, modulo da compilare e criteri per la graduatoria finale sono consultabili sul sito istituzionale del Comune (https://bit.ly/3BUg6BY) o presso il Settore I Affari Generali e Istruzione raggiungibile al numero telefonico 0773-514251 o via mail all’indirizzo istruzione@comune.sabaudia.latina.it.

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune oppure in modalità telematica mediante l’indirizzo di posta certificata comunesabaudia@legalmail.it, entro e non oltre la giornata del 30 novembre.