Sezze, a ruba i discendenti in rame: furto ai danni del Comune

A Sezze vanno a ruba i discendenti in rame. Spariti parti di quelli di un edificio di proprietà del Comune sito in piazza dei Leoni. L’ente ha formalizzato una denuncia di furto. Il fenomeno si è verificato anche in danno dell’edificio dell’ex convento di Santa Chiara.

La rimozione non è totale. I ladri hanno portato via la parte centrale del discendente, forse quella più facilmente raggiungibile da terra o dai balconi e più semplice da smontare in pochi secondi senza essere scoperti.

Altro discendente rimosso in piazza dei Leoni a Sezze

