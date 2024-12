Terracina, manomette un distributore self-service: denunciato

Nella mattinata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato un uomo di 61 anni, originario della Campania e già noto alle forze di polizia, per furto aggravato continuato. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa condotta in risposta a una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

I militari sono intervenuti presso un esercizio commerciale, dove il gestore aveva scoperto l’effrazione di una porta, ma fortunatamente non risultava mancare nulla dai locali. Tuttavia, durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno notato che un distributore self-service nelle vicinanze era stato danneggiato con l’intento di commettere un furto. Dalle verifiche è emerso che erano stati asportati 53 euro in contante dal distributore.

Dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri hanno identificato un uomo noto alle forze dell’ordine, presente nell’area durante gli orari compatibili con i due eventi. Avviate le ricerche, l’indagato è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Monte San Biagio. Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato due cacciaviti e la somma di 53 euro, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 61enne è stato quindi condotto in caserma per le formalità del caso e per la notifica di un foglio di via obbligatorio della durata di tre anni, che gli vieta di fare ritorno nel Comune di Terracina. Attualmente, il procedimento è in fase di indagini preliminari e si ricorda che per gli indagati vige il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, come stabilito dall’articolo 27 della Costituzione.