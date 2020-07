Sezze, si costituisce il nuovo coordinamento della Lega

Si è costituito il nuovo coordinamento cittadino della Lega a Sezze. All’interno dell’organismo dirigente del partito setino sono stati nominati Orlando Quattrini, Abele Casadei, Orlando Santoro e Gianfranca Ricci; nelle prossime settimane sono attesi nuovi ingressi.

“Il nostro impegno – spiega il commissario Emanuele Forzan – non è solo rivolto ai temi nazionali, ma anche alle tante problematiche di Sezze che sconta tutto l’immobilismo di un’amministrazione bloccata dalle faide interne al Partito Democratico. Gli amministratori del Pd litigano per le poltrone, mente i loro concittadini attendono risposte soprattutto in un momento come questo in cui siamo investiti dalla più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi”.