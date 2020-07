Zona pub, niente mascherine e assembramenti: chiusi due locali

La questura di Latina ha chiuso due locali nella zona pub del capoluogo pontino. Non rispettavano, infatti, le misure anticovid: si verificavano assembramenti e il personale, in un caso, era senza mascherina.

“Sanzionati i titolari di due esercizi commerciali – spiega la polizia in una nota – poiché non gestivano affatto adeguatamente gli accessi dei clienti, i quali venivano trovati accalcati sia all’interno dei locali che nei dehors esterni”. Elevate sanzioni quindi e locali chiusi per cinque giorni. “I controlli straordinari continueranno nei prossimi giorni e nei prossimi fine settimana”.