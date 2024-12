Sezze, si presenta in caserma con un coltello: denunciato

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno denunciato un uomo di 55 anni per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto quando l’uomo si è presentato in caserma per sporgere una denuncia di smarrimento e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello, senza fornire un giustificato motivo per il suo possesso.

In seguito a questo rinvenimento, i militari hanno proceduto al sequestro del coltello e alla denuncia dell’individuo. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e si ricorda che per gli indagati vige il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione.