Sezze, ufficio Anagrafe chiuso per un caso di coronavirus

L’ufficio anagrafe del Comune di Sezze è stato chiuso per un caso di coronavirus. Un dipendente è risultato infatti positivo e per questo anche tutto il primo piano è stato chiuso al pubblico.

Nelle prossime ore sarà effettuata la sanificazione e tutti i dipendenti saranno sottoposti a tampone, come da prassi. La persona positiva era già in isolamento in casa perché convivente con un’altra alla quale era stato diagnosticato il Covid-19. Una volta avuto il risultato del tampone è scattata la chiusura dell’ufficio e il resto della procedura.