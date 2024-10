Sezze, un’auto rubata va in fiamme nel parcheggio della stazione

Durante la notte, un’autovettura è andata in fiamme nel parcheggio della stazione ferroviaria di Sezze destando l’attenzione di una cittadina che ha prontamente contattato il 112 N.U.E. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sezze e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato rapidamente per domare le fiamme, riuscendo a contenere il rogo ma senza poter salvare il veicolo, completamente distrutto.

Le indagini avviate hanno rivelato che l’auto era stata rubata lo scorso mese di agosto a Terracina. Al momento, i Carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo, non hanno trovato elementi che suggeriscano un’origine dolosa dell’incendio. Le autorità continuano a indagare per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per identificare eventuali responsabili, mantenendo alta l’attenzione sul controllo del territorio.