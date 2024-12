Sovraffollamento e disagi al Goretti, la denuncia dei cittadini

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina continua a fronteggiare una grave situazione di sovraffollamento: 104 pazienti in carico ieri pomeriggio, tra cui 37 in trattamento, 26 in attesa di ricovero e 21 in attesa di trasferimento. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, a ciò si aggiungono spazi insufficienti, con pazienti spesso costretti a sostare all’esterno.

Regole rigide per i familiari

Un cartello all’ingresso stabilisce che le informazioni per i familiari siano fornite solo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Nei weekend, il silenzio informativo può durare fino a 69 ore, generando forti disagi. “Se il tuo caro non può contattarti, resti senza notizie per giorni,” denuncia una cittadina.

Un problema da risolvere

Durante il Covid erano stati introdotti tablet per garantire il contatto tra pazienti e familiari, ma l’iniziativa è stata abbandonata. La carenza di personale è evidente, ma una soluzione è necessaria per garantire dignità e serenità sia ai pazienti che ai loro cari.