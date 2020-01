Spaccio di eroina, arrestato a Molella un indiano di 36 anni

Arrestato ieri sera a Molella, frazione di Sabaudia, un indiano di 36 anni per spaccio di eroina. L’uomo era in compagnia di altri connazionali quando, alla vista dei carabinieri, ha assunto un atteggiamento scomposto tentando in vano di allontanarsi repentinamente.

I militari della stazione di Sabaudia in zona per un servizio di controllo del territorio lo hanno quindi fermato e sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di 25 involucri di eroina per un peso complessivo di cinque grammi e mezzo. A seguito di successiva perquisizione domiciliare a carico dello stesso straniero, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura di precisione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Oggi la direttissima per il 36enne indiano.

