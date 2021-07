Sonnino, Azzurri a bordo: il sogno del pilota Michele Altobelli

E’ di Sonnino, in provincia di Latina, Michele Altobelli, pilota Alitalia che ha riportato a casa gli Azzurri. “Michele jo pelota”, come lo chiamano in dialetto, ha un cognome importante.

A Sonnino, nel segno di “Spillo”, chiamarsi Altobelli significa amare gli Azzurri. Fino al punto di volare insieme a loro. Ad annunciare la notizia sul suo profilo facebook, è stato il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis: “L’ho chiamato per esprimere i complimenti miei personali, dell’Amministrazione comunale e di tutti i Sonninesi. Mi ha raccontato della sua grande emozione e soddisfazione nello stringere tra le mani la Coppa ….. Sonnino c’è sempre“.