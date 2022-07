Sport Estate, già oltre 3000 i bagnanti coinvolti dai Games

È terminata una nuova settimana di attività per il progetto del Comitato Provinciale Opes Latina denominato “Sport Estate Games”. Oggi si chiude con successo anche la ventiquattresima giornata di calendario svoltasi presso il Camping Rio Martino – Oasi Di Ambra.

Facendo un breve excursus, le attività proposte per la Marina di Latina, hanno preso piede lo scorso 20 giugno e sono tutt’oggi itineranti sul lungomare. Le tappe hanno coinvolto fino ad ora il Lido Arca Enel, il Lido Circello, il Kusi Beach Club, il Tulum By Lido Astura, il Lido Sandalo, il Lido Satricum – Marechiaro, Gente di Mare, Lido Nolivè, Amarylli, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Piccola Duna, Cancun, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, Hotel Mediterraneo, 4° Chiosco da Umberto, Aeronautica Militare, Hotel Tirreno, Appeal Double View ed il Camping Rio Martino-Oasi di Ambra.

Sono stati circa 3.100 i bagnanti coinvolti nei giochi in questi giorni trascorsi in riva al mare con la kermesse gratuita che ha lo scopo di animare il lungomare del capoluogo pontino e tutti i fruitori degli stabilimenti.

“Il bello dei Games è che sono aperti a tutti – commenta il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina Daniele Valerio – Ad essere coinvolti infatti sono giovani, ma anche persone adulte e questo è un punto di forza nelle nostre attività poichè apre la strada ad un confronto tra generazioni attraverso delle prove semplici, ma allo stesso tempo coinvolgenti. Non bisogna mai sottovalutare il potenziale del nostro lungomare e bisogna cercare in tutti modi di potenziare l’offerta balneare, anche attraverso dei diversivi come i Games Sport Estate di Opes stanno facendo da oltre un mese”.

Le ultime strutture che ospiteranno le tappe dell’iniziativa sono il Paka’ A Beach lunedì 25 e martedì 26 luglio con tutte le sei attività di calcio balilla, briscola, ping-pong, tiro al canestro, bocce e play station, ed il 5° Kiosko in programma giovedì 28 luglio con briscola, tiro al canestro e bocce.

I tornei sono dedicati ai bagnanti, dai 14 anni in su, ma non escludono anche i piccoli dalle prove guidate con lo staff di Opes. Durante le prove si concorre per il proprio stabilimento del cuore. Nella fase finale, attesa per la prima settimana di agosto, si dovranno confrontare tutti i vincitori delle singole discipline, che dovranno poi scontrarsi con gli avversari di tutte le strutture balneari di Latina. Sono il 90% gli stabilimenti che hanno deciso di prendere parte ai Games di Sport Estate! Per partecipare agli ultimi tornei quotidiani in programma è sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Latina, promosso da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus. Partner ufficiali dell’evento, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Stratego, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.