Sport Estate, i Games pronti ad approdare al Kusi e Tulum

Prosegue l’iniziativa “Sport Estate Games” organizzata dal Comitato Provinciale OPES Latina. Per due mesi, saranno proposte sei attività gratuite su tutta la Marina di Latina che coinvolgeranno i fruitori degli stabilimenti balneari.

Si sono concluse con successo le attività che hanno visto protagonisti per due giorni il Lido Arca Enel (vincitore della scorsa edizione) ed il Lido Circello. Si proseguirà da domani 22 giugno con il Kusi Beach Club che ospiterà tornei di briscola, play-station e calcio balilla e giovedì 23 giugno con le medesime attività al Tulum ed in contemporanea al Kusi, con tiro al canestro, ping-pong e bocce.

Ricordiamo che a prendere parte alle attività è il 90% degli stabilimenti, con un calendario lungo e variegato che si realizzerà su ben 26 strutture.

Il divertimento per tutti è assicurato, non resta che lasciarsi coinvolgere nel trofeo e qualificarsi per la finale per portare il proprio stabilimento alla vittoria.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio per il gran finale che decreterà lo stabilimento vincitore.

Partner ufficiali dell’evento, importanti realtà locali: Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

Ecco i prossimi imminenti appuntamenti: 22 giugno Kusi, 23 giugno Kusi e Tulum, 24 e 27 giugno Lido del Sandalo e Lido Satricum – Marechiaro.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.