Sport, Opes Latina si conferma primo ente su Comune e Provincia

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, Opes Latina si conferma come primo ente di promozione sportiva con il maggior numero di società affiliate sul territorio.

Una grande soddisfazione per il Comitato Provinciale che chiude l’anno sportivo con 415 associazioni in tutta la provincia di Latina e 225 nel solo Comune di Latina, stando alle stime ufficiali del Registro Nazionale del Coni al 30 agosto 2022.

“L’operato radicato nel territorio e ben collaudato, garantisce stabilità, visibilità, appuntamenti di interesse, supporto e tanto altro a tutti coloro che scelgono di entrare a far parte della famiglia Opes – commenta Daniele Valerio, Presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Da anni, l’Ente investe sulla promozione sportiva territoriale e sul turismo di rilancio della città, con numerose iniziative realizzate grazie all’operato dello staff provinciale che mette in campo passione ed energie in tutti gli eventi. Per queste ed altre ragioni, sono molte le realtà che si affidano ai professionisti del settore e che danno fiducia ad Opes, instaurando un rapporto continuativo nel corso degli anni. Per questo motivo voglio ringraziare tutti coloro che ci seguono, contribuendo a rendere l’Opes uno dei capisaldi della provincia e del Comune di Latina”.

Opes Latina opera su tutte le realtà sportive ed è anche il motore diretto di numerose iniziative e circuiti. Parliamo ad esempio del circuito di corse podistiche “In Corsa Libera”, che raccoglie un ricco bacino di gare su tutto il Lazio ed anche fuori regione, con al suo interno le più prestigiose manifestazioni del territorio. Le tappe del circuito sono ambite e ricercate dai runners di spicco del panorama podistico. Ed ancora Opes è “madre” del circuito ciclistico “Giro dell’Agro Pontino”, radicato in tutto il territorio e che registra centinaia di partecipanti in ogni tappa, per un’eccezionale calendario di stagione.

Grandi eventi come la “Festa dello Sport” e “Sport Estate”, sono il cuore pulsante di Opes. La prima, è stata realizzata quest’anno presso il Campo Coni di Latina nell’ambito della manifestazione nazionale “Mezza Maratona di Latina” e della “CSC Student Marathon”, di cui Opes è stata parte integrante nell’organizzazione di entrambe. Una cornice di sport e divertimento della durata di tre giorni, mai vista prima d’ora in città. Da anni è ormai un format di successo dove tantissime associazioni possono esibirsi gratuitamente e dare spettacolo al cospetto di un grande pubblico.

La storica kermesse “Sport Estate”, si colloca invece da due anni a questa parte come un vero e proprio catalizzatore di sport. Con l’avvento dei “Games”, il Comitato Provinciale di Latina si sposta per quasi due mesi sul lungomare pontino, offrendo gratuitamente la possibilità di prendere parte a numerosi tornei tra stabilimenti, eleggendo alla fine il vincitore della stagione. Un modo per allietare la permanenza turistica dei bagnanti e per supportare le attività dei gestori dei lidi.

Ed ancora nel mese di marzo, ritornerà l’amato appuntamento che da risalto al settore della danza, in tutte le sue forme: il “Latina Danza Festival”. Un evento di caratura provinciale dove tutti i ballerini con le loro scuole, sono chiamati ad esibirsi presso il Palazzetto dello Sport.

Opes vanta anche un grande bacino di utenza relativo al settore calcio, che gestito da anni dalla Broker Sport, regala tanti appuntamenti e tornei popolati da tutti i giovani pontini.

“La nuova stagione sportiva è da poco partita – commenta Alessandro Marfisi membro di giunta nazionale Opes – ed Opes Latina invita tutte le realtà sportive del territorio ad usufruire dei numerosi servizi messi a disposizione, partendo dalla promozione degli eventi delle associazioni affiliate, fino al supporto tecnico necessario ad affiliazione, coperture assicurative, adempimenti delle asd, news su bandi, accesso ai contributi e tanto altro. Entrando a 360 gradi all’interno del pianeta Opes – conclude – si diverrà parte di una grande famiglia con esperienza, affidabilità e competenza”.

La sede del Comitato Provinciale Opes Latina si trova presso la Torre Pontina, in via Ufente, 20.

Per maggiori informazioni su affiliazioni e tesseramenti, contattare il numero 0773.605658 o mandare una mail a opeslatina@gmail.com.