Stop a bivacchi e degrado, nella notte l’operazione della Polizia Locale a Latina

E’ proseguita nella notte l’operazione messa in campo dall’amministrazione comunale di Latina per dire basta a degrado e bivacchi nelle aree più sensibili della città. Dopo i controlli partiti ad inizio settimana da Piazza del Popolo e Corso della Repubblica e proseguiti con le attività di monitoraggio nei giorni seguenti a Piazza San Marco, gli agenti della Polizia Locale dalle 22 di ieri, sono scesi in campo per dare un segnale forte ad una comunità ormai stufa di convivere con una situazione che con l’avanzare dei giorni diventa sempre più invivibile.

Il servizio anti-degrado è partito dalle zone che comprendono quello che è conosciuto da tutti come il Villaggio Trieste. Da via Virgilio a via Ezio, gli agenti coordinati dal commissario Marco Chittaro, hanno identificato e sgomberato alcuni stranieri e senzatetto tra cui due ubriachi e in stato di semi-incoscienza.

I poliziotti poi si sono spostati in altre zone sensibili della città, da Parco San Marco a Piazzale Santa Maria Goretti passando per il Nicolosi e viale Don Morosini, anche qui in molti, tra stranieri e senza fissa dimora, sono stati allontanati permettendo in alcun tempo le operazioni di pulizia da parte degli operatori di Abc.