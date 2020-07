Un giovane bracciante ha perso la vita, ieri, mentre lavorava nella zona di Campoverde ad Aprilia. Il trattore sul quale si trovava il 37enne romeno si è ribaltato all’altezza di Via Rosella e il mezzo lo avrebbe schiacciato.

Ad allarmarsi per primi i familiari del ragazzo, che non lo vedevano rientrare dal lavoro e hanno allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente il 118 e la polizia locale, ma per il 37enne già non c’era più nulla da fare.