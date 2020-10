Studentessa pendolare positiva al Covid, indagine della Asl per chi ha preso i bus per Terracina

Una studentessa di San Felice è risultata positiva al coronavirus e in molti sono ora preoccupati perché la ragazza, quando ancora non sapeva del contagio, oltre ad andare a scuola ha preso l’autobus per arrivare all’istituto di Terracina.

Per questo la Asl di Latina ha invitato “i passeggeri che hanno utilizzato nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre i pullman della ditta Ronci, nelle corse delle 7.30 da San Felice Circeo a Terracina e delle 12.30 da Terracina a San Felice Circeo, a contattare con urgenza il Servizio di igiene e sanità pubblica ai recapiti 0771.505277 e 0771.505268″. Saranno così effettuati i tamponi necessari.