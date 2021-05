Talenti pontini in radio, esordisce Daniel P con “25 Gennaio”

Esordisce in radio con il singolo “25 gennaio”, Daniel P, il giovane cantautore pontino originario di Priverno. Il pezzo disponibile dal 28 maggio su tutti i digital store, racconta una profonda tiflessione su come si sopravviva a certi eventi senza mai comprenderli fino in fondo.

Daniel P si definisce un cantautore che “parla della normalità del nostro vivere osservandola dal punto di vista più strano e bizzarro” dove l’unica verità alla quale rimanere fedeli è il cambiamento. Parla del mondo e accogli nell’arte che racconta quanti più punti di vista possibili.

In un commento il giovane Daniel afferma che: – “25 Gennaio” è il giorno in cui sono nato e l’emblema del mio progetto artistico. Se vi dovessi dire qual è il motore profondo che ne ha permesso la stesura vi direi sicuramente ‘l’incomprensione’. Cerchiamo tutti inesorabilmente di restare aggrappati a tenerci ciò che ci ha fatto stare bene. Quando restiamo soli, lontano dalle frenesie del mondo e le luci dei teatri, torniamo a mostrarci per come siamo veramente; ovvero anime che sono andate alla ricerca di un rifugio in cui trovare riparo. È una preghiera, è il ‘per favore’ più grande a trovare una bussola che riorienti il nostro stare bene; è una preghiera a ricordarci che anche dal dolore più grande si può rinascere –