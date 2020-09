Morte di Giuseppe Zaccariello, il pubblico ministero dispone l’autopsia

E’ stata disposta l’autopsia sulla salma di Giuseppe Zaccariello, il 54enne morto ieri, 7 giorni dopo l’incidente stradale in scooter su strada Acque Alte, a Borgo Podgora.

Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Latina, Martina Taglione, ha nominato il medico legale Mariani, mentre l’avvocato della famiglia della vittima ha scelto come consulente la dottoressa Daniela Lucidi. L’esame autoptico sarà eseguito domani.

Il maresciallo dell’Aeronautica era rimasto coinvolto in un incidente stradale il 27 agosto scorso. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ed era stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti in codice rosso. Ha lottato per una settimana fino a quando ieri si è spento nel reparto di rianimazione, dove era ricoverato.