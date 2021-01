Tentato omicidio in via Campovivo, secondo arresto

Partecipò all’aggressione fisica ai danni di un uomo di Nettuno il 29 luglio 2020 avvenuta a Latina. Per quel tentato omicidio già un’altra persona è stata arrestata, il 39enne Emidio Cirolla. Adesso la polizia stradale di Aprilia, è riuscita a risalire a chi quel giorno si era dileguato lasciando perdere le sue tracce. Per lui, un 51enne sempre di Nettuno e già noto alle forze dell’ordine, sono scattati i domiciliari.

Il 29 luglio scorso, nella tarda mattinata, gli agenti della polizia stradale di Aprilia, sono intervenuti in via Campovivo, a Latina, in quanto era stato segnalato un grave incidente stradale. Nel sinistro erano coinvolte due autovetture e uno dei conducenti era stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni.

Gli agenti hanno presto scoperto però che non si trattava di un semplice incidente, ma che l’autovettura condotta da un pregiudicato di Anzio era stata volontariamente tamponanta e spinta fuori strada. Il responsabile sarebbe stato proprio il conducente del secondo veicolo poi identificato e arrestato.

Quest’ultimo, è stato poi appurato da testimonianze acquisite nel corso delle indagini, avrebbe estratto dal veicolo e trascinato sulla strada la vittima e lo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni tanto da provocargli gravi lesioni.

Le indagini della Polstrada di Aprilia e della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale per il Lazio e l’Umbria di Roma, sono continuate fino ad oggi con l’esecuzione di una seconda misura cautelare a carico del 51enne.

A suo carico c’è un ulteriore tentativo di aggressione con un coltello nei confronti della vittima, fatti questi che hanno aggravato la posizione dell’uomo.