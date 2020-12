Terracina, 50enne accoltellato in via Roma: due donne a processo

Fissato il processo per il tentato omicidio a Terracina del 13 settembre scorso. Un uomo di 50 anni fu accoltellato al culmine di una lite con due donne, in via Roma, davanti a diversi testimoni.

Per quell’episodio furono indagate due donne, Daniela Zucconelli e Daniela Mena, che con un coltello da cucina avrebbero colpito Francesco Di Fonso. L’uomo era stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove era stato operato.

Questa mattina si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Bortone, per Zucconelli, che aveva chiesto il rito abbreviato. Il gup ha però respinto la richiesta e riunificato i procedimenti con quello della seconda donna indagata. Per entrambe il processo, in immediato, inizierà il 15 dicembre prossimo , davanti al secondo collegio penale.