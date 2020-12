Latina, pronto il grande albero di Natale in piazza del Popolo

Si respira aria di Natale in città, soprattutto oggi, 4 dicembre. Il grande albero in piazza del Popolo è quasi pronto e allieterà, in questo momento complicato, le festività 2020.

“Le luminarie saranno potenziate molto – aveva detto qualche giorno fa il presidente della commissione Cultura Fabio D’Achille – visto che non sarà possibile assembrarci per eventi di piazza. Piazza del Popolo e le altre piazze storiche quali piazza del Quadrato e della Libertà nel centro saranno illuminate insieme a Corso della Repubblica, mentre nella via dei pub e al Parco Falcone Borsellino ci saranno anche oggetti 3D come lo scorso anno. Non dimenticheremo neanche l’illuminazione alla stazione e nei diversi borghi”.

I negozi resteranno aperti anche più a lungo, come disposto dal nuovo Dpcm, e sarà possibile fare shopping o anche solo godere della passeggiata e magari incontrarsi sempre “a distanza”.