Latina, furti quotidiani in un negozio del centro: 54enne arrestato

Aveva preso di mira un negozio del centro di Latina. Da qualche giorno entrava, prendeva quello che gli serviva, ma non passava dalla cassa. Credeva che nessuno lo avrebbe scoperto. Invece dopo l’ultimo furto, fuori ad aspettarlo c’erano i poliziotti della Volante che lo hanno arrestato.

L’uomo, B.R. sono le sue iniziali, già noto alle forze dell’ordine, era agli arresti domiciliari, che puntualmente evadeva per compiere i colpi, sempre nello stesso negozio.

Ieri sera il 54enne è stato portato, per le formalità di rito, in questura. L’uomo, attualmente detenuto nelle Camere di sicurezza, questa mattina verrà giudicato per direttissima. Deve rispondere di evasione e furto.