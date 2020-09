Terracina, accoltellano un 51enne: restano in carcere le 2 donne arrestate

E’ stato convalidato l’arresto per le due donne fermate a Terracina per aver accoltellato un 51enne. Ieri sono comparse davanti al giudice del tribunale di Latina Giuseppe Cario per l’interrogatorio, assistite dagli avvocati Daniela Fiore e Orfeo Palmacci.

Il gip ha disposto per le indagate, che sono accusate di tentato omicidio, la misura cautelare in carcere. La violenza era avvenuta in pieno giorno, in centro. I tre, con problemi di droga, erano insieme quando è iniziata una discussione. Quando il 51enne si è girato è stato colpito con diversi fendenti e abbandonato a terra. L’uomo era stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e si trova ancora in ospedale in prognosi riservata.