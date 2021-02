Covid, in arrivo vaccini under 55. In provincia 178 contagi e 3 morti

LATINA – Il nuovo bollettino Covid diffuso dalle ASL di Latina mette a referto 178 nuovi casi in provincia.

Tre i decessi: un paziente di Aprilia morto a Latina e due decessi a Frosinone di un uomo di 82 anni di Itri ed un uomo di 94 anni di Latina.

Dopo le vaccinazioni per over 80 al via l’8 febbraio, si resta invece in attesa di quelle per gli under 55 che dovrebbero iniziare da martedì 9 febbraio con le prime 249.600 dosi di AstraZeneca che arriveranno domani in Italia e che saranno smistate in quasi 300 centri di somministrazione.

“Si comincerà – come dichiarato in conferenza stampa dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri – da insegnanti, forze armate, forze dell’ordine, lavoratori nei servizi essenziali, personale e la popolazione nelle carceri, e quello dei luoghi di comunità”.

Di seguito il dettaglio dei casi SARS COVID-19 del 05/02/2021 in provincia