Terracina, botte da orbi al ristorante: polizia ferma la rissa tra 20 persone

Una rissa al ristorante ha coinvolto ieri una ventina di persone a Terracina. Alla fine 6 persone sono state denunciate e 3 agenti intervenuti hanno riportato lievi lesioni.

Una serata da dimenticare per un gruppo di giovani che al culmine di un’accesa discussione sono venuti alle mani, sembra, per futili motivi. In servizio per i controlli relativi all’emergenza coronavirus sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia della città.

Per fermare i presenti e riportare la calma non è bastato l’arrivo della polizia. Tre operatori sono stati costretti ad intervenire e sono rimasti lievemente feriti. Sei persone sono state così denunciate per i reati di rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono in corso per accertare se vi siano altre persone responsabili.