Terracina, cane rischia di annegare: salvato dalla polizia stradale

Un cane di grossa taglia in acqua, al porto di Terracina, in evidente difficoltà. A causa dei flutti provocati dalle imbarcazioni in transito, tra cui anche il traghetto diretto a Ponza, il povero animale non riusciva a tornare a riva e rischiava di annegare.

Ad accorgersi del cane che cercava di tirarsi in salvo senza riuscirvi è stata una persona che ha contattato il personale della Polizia stradale subito intervenuto sulla Darsena Levante.

Gli agenti sono riusciti in poco tempo a recuperare l’animale in piena sicurezza, per poi affidarlo alle cure del proprietario dal quale si era allontanato.