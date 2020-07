Non è bastato a un 34enne di Terracina l’ordine di allontanamento dalla ex fidanzata dopo una denuncia per stalking. In qualche modo l’uomo avrebbe continuato a tormentare la donna costringendo il giudice ad aggravare la misura cautelare.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza applicativa dei domiciliari emessa dal gip del tribunale di Latina. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione.