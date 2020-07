Terracina e Fondi, Fazzone: “Pronti a trovare la quadra per arrivare uniti alle elezioni”

“Non pronti ma prontissimi a trovare la quadra sia a Terracina che a Fondi per arrivare uniti alle imminenti elezioni amministrative. Il centrodestra coeso per noi è un valore aggiunto ma la coesione si costruisce sui valori, sui programmi, sulla coerenza”.

anche Forza Italia prenda una posizione affinché si ritrovare una definitiva unità" aveva detto qualche giorno fa il senatore di Fratelli d'Italia.

Fazzone va oltre e si domanda se Nicola Procaccini “sia altrettanto pronto a rinunciare a pezzi del Pd che oggi sono nella compagine che sostiene il candidato sindaco Roberta Tintari. In queste ore abbiamo letto di tutto e di più. Ma non conosciamo – ha aggiunto il coordinatore regionale di FI – la posizione proprio di chi, come Procaccini, sta lavorando alacremente per queste elezioni. Forza Italia c’è e c’è sempre stata nell’unico modo che conosce per fare politica che è la coerenza e la capacità di essere diretti con i propri elettori e con i propri possibili alleati. Il tempo stringe. Noi ci siamo, disponibili al confronto e al dialogo come sempre in questi mesi”.