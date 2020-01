Si sono picchiati alla vigilia di Natale, deferiti il giorno dopo Capodanno. Feste finite, prima dell’Epifania, per due famiglie di Terracina che invece di brindare alla pace nel segno delle sacre ricorrenze si sono affrontate facendo riemergere le acredini di un cattivo rapporto di vicinato.

Giù botte a non finire procurandosi lesioni giudicate guaribili tra i cinque e i 10 giorni. Protagonisti in quattro della scazzottata che si è consumata in via Silvio Pellico, traversa di via Giansanti in pieno centro urbano di Terracina. Con le mazzate i due gruppi hanno finito di danneggiare anche un’auto in sosta.

Oggi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno identificato e denunciato i quattro per rissa, lesioni, minacce e danneggiamento.

