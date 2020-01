Incidente stradale a Borgo Montello, donna rischia gli arti inferiori

Rischia di perdere gli arti inferiori la donna che questa mattina, intorno alle 11 e 30, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Borgo Montello, alla porte di Latina.

Il terribile sinistro è avvenuto in strada Campovivo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Aprilia. L’auto sulla quale viaggiava la donna, 39enne residente in zona, si è schiantata contro un blocco di cemento ai margini di un canale che costeggia la strada.

Per estrarla dalle lamiere si è reso indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco che, con l’utilizzo di una centralina oleodinamica e altre attrezzature, sono riusciti ad aprire e tagliare l’abitacolo.

La donna è stata affidata al personale del servizio 118 nel frattempo intervenuto anche con un’eliambulanza. La 39enne è stata così trasportata rapidamente al policlinico Gemelli di Roma dove è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgo ancora in corso alle 17.

