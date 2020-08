Terracina, ristruttura una cantina e trova una mina anti-uomo: disinnescata

Durante la ristrutturazione e pulizia di una cantina, all’interno di una villa in centro a Terracina, una donna ha trovato uno strano oggetto che ha pensato subito fosse un ordigno. Così è andata alla polizia segnalando l’oggetto.

Dalle indagini immediate è stato confermato che l’oggetto rinvenuto era una mina anti-uomo arrugginita, ma integra e dotata di tutti le sue componenti.

Gli agenti, dopo avere posto in sicurezza tutta l’area circostante evacuando le persone residenti, hanno dato il via alle operazioni di disinnesco effettuate dal reparto specializzato degli Artificieri della questura di Roma. Sono stati quindi controllati minuziosamente tutti i locali della villa e le sue pertinenze, ma non sono stati trovati altri oggetti esplosivi.

Sono ora in corso le indagini per capire chi possa aver messo nella cantina la mina anti-uomo. E’ probabile che precedenti proprietari e utilizzatori dell’immobile avessero rinvenuto in un altro luogo la bomba per poi custodirla pericolosamente come souvenir all’interno di un intercapedine della cantina.