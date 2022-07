Terracina, stuprarono e drogarono una ragazza: rinviati a giudizio in due

Drogarono e stuprarono una giovanissima ragazzata, che ha tentato anche il suicidio dopo la violenza subita. Adesso il GUP di Latina ha rinviato a giudizio due ragazzi che agirono con crudezza, ricorrendo all’uso di droghe, affinché la vittima non denunciasse quanto accaduto e i responsabili.

Trovato invece il coraggio di denunciare, sono iniziate le indagini della Commissariato di Polizia di Stato di Terracina, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che hanno consentito l’arresto di due ragazzi. Per uno dei due soggetti, ritenuto il più pericoloso dal punto di vista sociale, era stata disposta la custodia in carcere. Poi i domiciliari, come per l’altro imputato.

La giovane vittima è assistita e supportata da La Giusta Difesa -APS. All’udienza preliminare sono state ammesse le costituzioni di parte civile della ragazza, rappresentata dall’ avvocato Monica Nassisi, e La Giusta Difesa aps rappresentata dall’ avvocato Sara Polito.

La prossima udienza è stata fissata per il 20 settembre 2022, davanti al Tribunale di Latina in composizione collegiale.