Incendio alla Bancarella del Professore, la raccolta fondi del Comune di Bassiano

Dopo l’incendio doloso che ha colpito la bancarella di libri usati del Professore Alberto Maccheroni a piazzale Flaminio a Roma sono arrivate le parole di Domenico Guidi, Sindaco di Bassiano che essendo la città natale di Aldo Manuzio, padre dell’editoria moderna, si è sentito di intervenire a sostegno della vicenda. Sindaco che, scosso ha annunciato l’iniziativa lanciata insieme al Professore Maccheroni, proprietario della libreria, di una raccolta fondi destinata alla ricostruzione della storica bancarella.

“Apprendiamo con dolore e tanta tristezza – spiega Domenico Guidi – dell’incendio di sabato 9 luglio della Bancarella del Professore Alberto Maccheroni, quella bancarella dell’Orologio su Piazzale Flaminio a Roma che è uno storico luogo di ritrovo dei lettori romani, dove l’allestimento scenografico, i prezzi stracciati, l’abbondanza e l’affidabilità la rendono un appuntamento fisso per intenditori e curiosi. Uno scempio, una violenza insensata che mostra tutta la brutalità dell’ignoranza che purtroppo ancora alberga in molti strati della società.

Molti romani, ma non solo, tra un viaggio in metro e uno in tram, durante la pausa pranzo, transitando per questo focale incrocio alla punta settentrionale del centro, tra Pincio, Popolo e Tevere, si fermano a frugare nella montagna multidisciplinare di volumi ordinatamente disposta, alla ricerca della chicca a tre, cinque euro. Un vero pozzo dei tesori che se ne va, ma per poco.

Sono arrivate anche le parole del libraio che, incredulo e affranto, ma anche commosso dalla solidarietà, sta pensando già al futuro:

“Se qualcuno desidera contribuire alla ricostruzione di questo avamposto della lettura cittadina può farlo, non con offerte pecuniarie ma librarie, basterà passare di qui, chiedere del professore. La sua idea vincerà: “La mia è una bancarella popolare, la cultura deve stare in mezzo alla strada e noi che la facciamo la dobbiamo difendere”.

Molti personaggi famosi della Cultura contemporanea hanno già espresso la loro solidarietà al professore per l’immediata ricostruzione della bancarella.

Noi che siamo il paese natale di Aldo Manuzio, padre dell’editoria moderna, illuminato umanista vogliamo ricordare e mettere in pratica sempre i suoi insegnamenti: “Se si maneggiassero di più i libri che le armi, non si vedrebbero tante stragi, tanti misfatti e tante brutture, tanta insipida e tetra lussuria”

Invito tutti i cittadini a partecipare alla colletta di raccolta dei libri per ricostruire questa storica ed importante bancarella nel comune di Roma”.