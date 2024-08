Terracina, torna il Palio delle Contrade

Nel fine settimana, il Centro Storico Alto di Terracina si trasformerà in un vivace scenario medievale con il ritorno del Palio delle Contrade, giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, la città si immergerà in una rievocazione storica ricca di eventi in costume, organizzata dal Centro Sociale Anziani APS “Centro Storico Alto” con l’obiettivo di recuperare e valorizzare le tradizioni socio-culturali della comunità e il patrimonio storico della città.

L’iniziativa, che ha ottenuto il supporto dell’ANCeSCAO di Latina, si avvale di una consulenza storico-artistica offerta dall’Archeoclub d’Italia – Sede di Terracina, e vede la partecipazione di numerose associazioni culturali, tra cui gli Arcieri di Terracina “Arco Club”, il “Corpo Bandistico Città di Terracina”, il gruppo dei “Tamburini”, le “Anxurine”, e la Scuola di Scherma Storica “Ars Historica SSD” di Roma.