Terracina, vince 368mila euro ai Soliti Ignoti e la Rai blocca la vincita

Si è svolta al Tribunale di Roma l’udienza in Camera di Consiglio in relazione all’opposizione all’archiviazione con la richiesta di prosecuzione delle indagini presentata dall’Avvocato Antonino Castorina del Foro di Reggio Calabria, legale di Giovanni Stefanelli in merito alla richiesta di archiviazione del Pm nei confronti di Dario Di Mario di Terracina, difeso dall’avvocatessa Silvia Siciliano del Foro di Latina.

La vicenda nasceva dopo la partecipazione di Di Mario al programma televisivo a premi “ Soliti Ignoti- il ritorno” dove nonostante la vincita record di 368 mila euro in gettoni d’oro, nella celebre trasmissione nazionale condotta da Amadeus in prima serata su Rai Uno, le somme non sono mai state percepite dal vincitore. Il problema nasceva da una segnalazione presentata da Stefanelli che riscontrava la violazione delle condizioni generali di partecipazione al gioco, essendo Di Mario imputato davanti all’ A.G. di Latina su denuncia querela proprio di Stefanelli.

Sostanzialmente Dario Di Mario ometteva di dichiarare alla Rai la pendenza di un processo per il quale risultava già esercitata l’azione penale nei suoi confronti e da ciò ne sono derivate le conseguenze.

La Rai sospese il pagamento del premio ritenendo ingiustificate le deduzioni dello stesso sulla mancata contezza del procedimento ed oggi si discute circa un eventuale profilo di responsabilità penale, che lo riguarda rispetto alle dichiarazioni rese, su esposto proprio del Dott. Giovanni Stefanelli e che è al vaglio del Giudice delle Indagini preliminari Monica Ciancio