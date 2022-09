Auto fuori strada in via delle Congiunte: ferita una donna

Brutto incidente alla periferia di Latina, in via delle Congiunte sinistre, questo pomeriggio. Una donna alla guida della sua auto, una Mini, è uscita improvvisamente fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Il violento impatto l’ha fatta sbalzare dall’abitacolo. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, ma sul posto, vista la gravità delle condizioni della donna, si è reso necessario anche l’intervento di un’eliambulanza che ha preso in carico la donna conducendola rapidamente in ospedale. Rilievi da parte della polizia locale.