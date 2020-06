Terracina, Zicchieri fa appello all’unità del centrodestra. “Disinnescare le mine vaganti”

Francesco Zicchieri (Lega) fa un appello per l’unità del centrodestra e smentisce ogni motivazione personale tra lui e l’on. Procaccini alla base delle difficoltà di ricomposizione che si stanno vivendo a Terracina in questi giorni.

“Siamo certamente davanti ad un fatto politico nuovo. Il richiamo all’unità, da parte di un esponente autorevole di FdI a Terracina e fino a poco tempo fa membro anche dell’amministrazione comunale, non può essere sottovalutato, ma anzi merita di essere ripreso e sottoposto a verifica”. Il riferimento è alle dichiarazioni di ieri del senatore Nicola Calandrini. “Per questa ragione ritengo opportuno lanciare un appello a tutto il centrodestra di Terracina, affinché ci si possa al più presto rivedere per cercare di uscire dall’attuale fase di stallo e gettare le basi per un’alleanza vincente in vista del voto comunale. Occorre farlo in maniera decisa, possibilmente individuando personalità chiaramente collocate all’interno del centrodestra, disinnescando le mine vaganti presenti nella coalizione“.

“Il candidato sindaco – conclude il leghista – deve essere espressione chiara di centrodestra, che può portare con credo il programma della coalizione, partendo dalle politiche immigratorie motivo per il quale abbiamo dovuto come Lega uscire dalla maggioranza Proccacini”.