A Pontinia una nuova sede per Fratelli d’Italia

Aprirà i battenti giovedì 2 luglio alle 16 la nuova sede di Fratelli d’Italia a Pontinia. Si trova in via Guglielmo Marconi 64, nel centro della città. A tagliare il nastro ci saranno Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI alla Camera, Nicola Calandrini, senatore e coordinatore provinciale, il portavoce regionale Paolo Trancassini, il vice Enrico Tiero e l’europarlamentare Nicola Procaccini.

“Con la presenza del circolo – commenta il portavoce cittadino Massimiliano Antelmi – gettiamo delle basi solide per un cammino che ci vedrà protagonisti nella costruzione del futuro della nostra città. Questa sede avrà porte aperte a chi vorrà combattere per una Pontinia migliore e a chi vorrà costruire un percorso che possa restituire la città al centrodestra. Nella giornata inaugurale ricordo a chi vorrà partecipare di farlo nel rispetto delle norme di sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19. Per tale motivo gli ingressi nella sede saranno limitati e contingentati”.