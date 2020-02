Tiziano Ferro fa sognare Sanremo con “Almeno tu nell’universo”

Tiziano Ferro fa sognare e tremare il pubblico di Sanremo. Dopo un rifacimento in chiave swing di “Volare” il meraviglioso ricordo di Mia Martini con “Almeno tu nell’universo”, che il cantante di Latina non riesce a terminare perché l’emozione gli spezza la voce.

“Mimì che vuoi che ti dica? E’ la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito” ha scritto sui social, ma non ai suoi fan che non hanno bisogno di parole per comprendere. Intanto il suo primato lo ha guadagnato, è il primo uomo a cantare questa canzone, con tanto tanto orgoglio.

Latina non è mai stata rappresentata tanto e bene come in questo Festival di Sanremo, dove vediamo i giovani pontini (poi non più tanto giovani), emergere ed emozionare. La canzone (tra gli altri) di Roberto Casalino “Dov’è”, interpretata da Le Vibrazioni, è prima in questa serata del Festival. Una conferma per Casalino che ha firmato alcune delle canzoni più belle degli ultimi anni.

Per questa sera attesa l’esibizione della pontina Giordana Angi. Sanremo delle donne e delle diversità. Impossibile trattenere le lacrime ascoltando il monologo della giornalista palestinese Rula Jebreal contro la violenza sulle donne. Non resta che aspettare la seconda serata.

