Top Volley Cisterna, domani c’è Vibo e intanto arriva Lanza

Domani pomeriggio a Cisterna arriva il sestetto calabrese di coach Valerio Baldovin. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia arriva in terra pontina dopo la sconfitta in casa di mercoledì sera contro Milano per 3-0.

“Sicuramente sarà una partita da prendere con le pinze – queste le parole di Giacomo Raffaelli autore del punto gara con cui Cisterna ha portato a casa l’intera posta in palio a Verona – Vibo è una squadra molto quotata e costruita per far bene, al momento sta peccando un po’ di continuità ed è proprio da questo che nasce la nostra ambizione di cercare di portare a casa dei punti, se non proprio la vittoria. Scendiamo in campo con grandi stimoli, è una partita alla nostra portata. Giochiamo in casa e quindi c’è una voglia maggiore di fare risultato. La vittoria di Verona ci ha aiutato molto nel lavoro quotidiano e settimanale”. Un match quello contro Vibo Valentia da cui i ragazzi di coach Fabio Soli devono cercare di strappare più punti possibili. Obiettivo raggiungibile grazie anche al supporto del pubblico amico del Palasport che troverà tra le file della Top Volley Cisterna un nuovo giocatore.

Si tratta di Filippo Lanza con il quale si è trovato l’accordo in questi giorni tra lo schiacciatore di Zevio e i dirigenti di via Don Morosini. Lanza vestirà la maglia biancoblu prima di prendere parte il prossimo anno al campionato nazionale cinese, sulle sue spalle confermato il numero 10, indossato anche nelle precedenti stagioni quando è stato in forza a Trento, Perugia e Monza lo scorso anno. Nelle ultime tre settimane il nuovo schiacciatore della Top Volley si è allenato al Palasport di Cisterna, fino a trovare un accordo con la società per la gioia dei tanti tifosi tra i quali negli ultimi giorni si è sparsa la notizia che oggi è diventata una piacevole conferma.

Sono molto grato alla società di Cisterna per avermi dato la possibilità di far parte, anche se per poco tempo, di questo gruppo”. Queste le prime parole di Filippo Lanza da giocatore della Top Volley Cisterna. “Sono in attesa di andare a svolgere il campionato in Cina. Volevo sfruttarlo al meglio questo periodo di attesa, per poter arrivare preparato a questa nuova avventura. La Top Volley mi ha dato la possibilità di allenarmi con il gruppo e poi successivamente siamo riusciti a trovare l’accordo e la possibilità di giocare insieme alla squadra ed unirmi al gruppo. A me fa molto piacere e credo anche ai ragazzi. Nel reparto schiacciatori mancava la presenza di un uomo in più.

I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul portale VivaTicket.it dove è possibile effettuare l’acquisto online, oltre alla normale vendita al botteghino dell’impianto sportivo di Cisterna.