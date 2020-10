Top volley Cisterna: la capolista Perugia ferma la Top in tre set

La Top volley Cisterna cede in tre set in casa della capolista Sir Safety Conad Perugia (3-0) nel turno infrasettimanale in diretta Rai del campionato di Superlega Credem Banca. Anche con questa sconfitta, i pontini restano in coda alla classifica. Ora la Top si prepara al prossimo match in programma domenica al palazzetto di via delle Province a Cisterna contro Monza nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Superlega. Perugia ha legittimato la vittoria con un attacco decisamente migliore, un cambio palla costante e una presenza importante a muro, ma è stato cruciale il primo set che la formazione pontina era riuscita a condurre fino al 22-23 prima del recupero beffardo dei padroni di casa. In avvio Sabbi ancora in panchina, a disposizione per la terza volta consecutiva, così coach Kovac schiera Seganov in cabina di regia con opposto il centrale Szwarc, schiacciato laterali Tillie e Randazzo, al centro Rossi e Krick con Cavaccini libero. La Top volley Cisterna comanda praticamente per tutto il primo set, poi Perugia ricuce sul 23-23 e trova prima l’errore di Szwarc da posto due e poi l’ace con il nastro di Plotnitskyi che vale il sorpasso beffa che chiude di fatto il primo parziale 25-23. I pontini, molto precisi e incisivi dalla linea dei nove metri, hanno mantenuto un costante vantaggio per tutta la durata della prima frazione (11-13, 13-15, 20-22) con Perugia che ha sbagliato molto dalla linea dei nove metri ma ha murato molto meglio, mentre la Top ha trovato in Szwarc l’attaccante di riferimento. Nel secondo set, la Top cede 25-22 ma questa volta è Perugia a partire alla grande (4-0, 12-9 e 19-13) così a metà set Kovac spedisce in campo Cavuto al posto di Randazzo e anche Sottile che rileva Seganov in palleggio. Dall’altra parte della rete i padroni di casa ritrovano Leon (appannato nel primo spicchio di gara che passa dal 50% al 75% in attacco) e un cambio palla costante e preciso che non permette ai pontini di riavvicinarsi. In avvio di terzo set restano in campo Cavuto (in banda) e Sottile (in regia) e la Top volley riparte con lo spunto che la proietta subito avanti (0-2, 5-7, 10-12) ma poi il recupero della formazione umbra è devastante con Plotnitskyi ispiratissimo fino alla vittoria 25-20.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA: 3-0

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Piccinelli (lib.), Travica, Ter Horst 14, Leon 17, Sole 7, Russo 7, Plotnitskyi 16, Zimmermann, Biglino, Sossenheimer, Ricci ne, Vernon-Evans ne, Colaci ne, Atanasijevic ne. All. Heynen

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 2, Cavaccini (lib.), Sottile 1, Tillie 5, Seganov, Rossi 5, Onwuelo 1, Randazzo 8, Krick 8, Szwarc 14, Rondoni ne, Rossato ne, Sabbi ne. All. Kovac

Arbitri: Gasparro e Frapiccini

Parziali: 25-23 (31’), 25-21 (29’), 25-20 (30’)

Note: Perugia: ricezione 60% (39%), attacco 51%, ace 5 (err.batt.14), muri pt. 9; Cisterna: ricezione 46% (24%), attacco 49%, ace 3 (err.batt.7), muri pt. 1;