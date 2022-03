Top Volley Cisterna, la vittoria contro Ravenna vale la salvezza che profuma di play off

Vittoria piena e salvezza matematica per la Top volley Cisterna, che al Pala De Andrè batta la già retrocessa Ravenna nella penultima giornata della stagione regolare di Superlega. Oggi con l’ottavo posto in classifica, i pontini sarebbe in zona play off, ma tutto dipende dai risultati della prossima settimana.

Il match

Coach Fabio Soli schiera la formazione tipo: in regia capitan Baranowicz opposto a Petar Dirlic, di banda la coppia Maar e Rinaldi, centrali Zingel e Bossi, libero Mimmo Cavaccini.

Ravenna gioca per trovare la prima vittoria in campionato, Cisterna non parte benissimo e i padroni di casa provano la fuga, 11-6. La Top Volley prova a rifarsi sotto, ma il sestetto di Zanini non fa sconti, i padroni di casa gestiscono il vantaggio, 18-13. Vukasinovic e Ulrich continuano ad andare a segno, nel frattempo Soli corre ai ripari, fuori Bossi e dentro Wiltemburg, 22-17 per la Consar.

Dirlic suona la carica e scuote i suoi mettendo a terra un attacco potentissimo e poi chiude a muro su Ulrich, 22-19. Maar sbaglia la pipe e il primo set è dei padroni di casa, 25-20. Nel secondo set Cisterna parte forte grazie alle giocate di capitan Baranowicz che serve bene Rinaldi e Maaar, poi Zingel mura Vukasinovic, 2-6.

Alzata in rovesciata di Baranowicz e Dirlic trova un mani out, 3-9. Doppio Rinaldi che piega il muro avversario dopo un gran recupero di Zingel, 3-13.

I padroni di casa non passano, Dirlic con un pallonetto mette a terra la palla del massimo vantaggio, 8-19. Conclusione vincente di Wiltemburg, 11-25. Cisterna parte bene anche nel terzo set grazie a una serie positiva di battute di Maar e l’efficienza dei muri di Zingel, 3-8. I padroni di casa si rifanno sotto grazie a Klapwijk che da posto quattro fa male, 8-9. La sostanza di Rinaldi riporta i pontini avanti, è più cinque, 12-17. Nel finale i laziali commettono troppi errori e Soli chiama il secondo time out, 19-21.

Chiude il set Raffaelli che trova il muro vincente su Klapwijk, 21-25. Cisterna parte bene anche nel quarto set, ancora protagonisti Maar e Rinaldi con i punti messi a segno grazie alle preziose palle servite da Baranowicz, 6-8. Cisterna mantiene il massimo vantaggio grazie alle bordate infallibili di Dirlic, 12-16. Si avvicinano i titoli di coda per Ravenna, ancora Dirlic mette a terra due punti e i bianco blu sono sempre avanti, 15-21.

Cisterna vince il match, porta a casa l’intera posta in palio ed è matematicamente salva, 19-25.

Il tabellino

Consar RCM Ravenna – Top Volley Cisterna: 1-3 (25-20; 11-25; 21-25; 19-25)

Consar RCM Ravenna: Vukasinovic 12, Biernat, Pirazzoli (L), Luiz, Ulrich 13, Goi (L), Dimitrov,

Klapwijk 21, Paslac (ne), Ljaftov, Comparoni 2, Orioli 1, Candeli 6, Bovolenta. All.: Emanuele Zanini.

Top Volley Cisterna: Zingel 11, Cavaccini (L), Saadat (ne), Wiltenburg 7, Giani (ne), Maar 10,

Rinaldi 15, Dirlic 27, Picchio (ne), Bossi, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Fabio Soli.

Note:

Consar RCM Ravenna: ace 4, err.batt. 13, ric.prf. 30%, att. 40%, muri 3.

Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 11, ric.prf. 33%, att. 44%, muri 20.

Mvp: Petar Dirlic (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 624