La Top volley Cisterna, guidata da mister Tubertini, è all’ ottava settimana di preparazione e fa il conto alla rovescia per il debutto stagionale nella Del Monte Coppa Italia. I pontini scenderanno in campo per il primo match ufficiale della stagione domenica 13 settembre (alle 18:00) in occasione degli ottavi di finale della manifestazione tricolore in casa del Gas Sales Bluenergy Piacenza. Prima dell’esordio però la Top volley disputerà due test match per valutare i progressi della preparazione e crescere ancora nel ritmo di gara: giovedì 3 settembre sarà impegnata al Pala Barton di Pian di Massiano (Perugia) in casa della Sir Safety Conad Perugia di Atanasijevic e compagni, mentre il giorno successivo i pontini saranno all’Eurosuole Forum ospiti della Cucine Lube Civitanova di coach Fefè De Giorgi contro Juantorena, De Cecco e Leal. Il tutto si svolgerà a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli Covid.

“In questo periodo dovremo sfruttare al meglio gli allenamenti congiunti che abbiamo a disposizione e quelle con Perugia e Civitanova saranno due occasioni utili, direi quasi indispensabili, per testare primi i ritmi di gioco che in allenamento non si possono riprodurre – spiega il coach Lorenzo Tubertini – In questo periodo tutte le squadre stanno giocando molto, noi stiamo portando avanti il nostro lavoro in palestra con gli allenamenti, il livello di lavoro è buono ma ovviamente i test sono molto importanti per valutare quello che abbiamo fatto finora. Sono due occasioni di assoluto livello che ci chiederanno di innalzare immediatamente il nostro ritmo di gioco: ci avviciniamo al 13 settembre dopo un periodo di inattività agonistica e la Coppa Italia sarà per noi un punto zero, ma allo stesso tempo un momento molto importante per l’inizio del nostro cammino. Sono ancora tante le cose che dobbiamo scoprire di questo gruppo rinnovato ma queste le vedremo partita dopo partita”.

Dopo la trasferta di Piacenza, arriverà anche il debutto casalingo nel palazzetto dello sport di via delle Province domenica 20 settembre (alle 18) per concludere il ‘gironcino’ di Coppa con il turno infrasettimanale di mercoledì 23 settembre (20:30) a Padova. Le prime due di questo mini-girone raggiungeranno le altre quattro già qualificate ai quarti di finale la cui griglia verrà decisa in base alla classifica al termine del girone di andata della regular season di Superlega.