Top Volley, un punto nello scontro diretto con Padova

Seconda giornata turno di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, la Top Volley Cisterna impegnata in trasferta sul taraflex della Kioene Arena contro Padova, una partita lottata sin dall’inizio, termina con il parziale di 3 set a 2 per i padroni di casa.

Primo set punto a punto tra le due squadre in campo fino al 10-10, poi Bottolo picchia duro, padroni di casa avanti fino al massimo vantaggio di più otto, 20-12. Fanno male le incursioni di Canella, il centrale si conferma trascinatore quando gioca contro Cisterna, 25-17.

Nel secondo set Cisterna continua a rimanere lontano dagli avversari avanti 6-1, poi i ragazzi di coach Soli, grazie alla fantasia di Baranowicz che innesca tutti i compagni a disposizione aggancia il pareggio, 12-12. Dirlic difende e attacca trovando il primo vantaggio del set, 17-16. Cisterna si mantiene avanti nel punto a punto di fine set grazie alle giocate di Raffaelli che mette a terra l’assist di Picchio nel 23-21. Sempre determinante a muro la Top Volley che fa la differenza con Bossi e Wiltenburg pareggia il conto dei set, 25-22.

Terzo parziale targato Raffaelli, tutto suo il vantaggio nel 5-2 iniziale arrivato con un ace dello schiacciatore toscano. Baranowicz forza su Rinaldi che si fa trovare pronto e mette a terra la palla dell’11-6. Padova sempre più in confusione e disordinata, non riesce ad avvicinarsi ai bianco blu che ne approfittano e con una diagonale di Rinaldi è 16-11. La squadra di Soli forza molto e sbaglia poco, Cavaccini non fa cadere un pallone a terra e il vantaggio aumenta, 20-12. Otto set point per Cisterna, che alla fine riesce a chiudere 25-17.

Terzo set Padova parte forte per cercare di riscattarsi, 4-1. Cisterna aggancia e supera gli avversari grazie alla continuità di Petar Dirlic, 9-8. La Kioene non è composta a muro e neanche precisa nelle scelte, Rinaldi e Raffaelli ne approfittano e mantengono il vantaggio, 14-11. Colpo d’astuzia di capitan Baranowicz, 16-13. Padova si rifà sotto con Vitelli che accorcia e poi pareggia grazie all’ace di Loeppky, 17-17.

Un fine set tiratissimo, punto a punto dal quale alla fine escono vincenti i padroni di casa, 37-35 tutto da rifare per la Top Volley. Tie breck punto a punto fino al 5-5, poi Padova prova a scappare 8-5. La Kioene mantiene il vantaggio fino al 13-10, accelerando nel finale chiude il match 15-11.

IL TABELLINO

Kioene Padova – Top Volley Cisterna: 3-2 (25-17; 22-25; 17-25; 37-35; 15-11)

Kioene Padova: Bassanello (L), Gottardo (L), Loeppky 16, Schiro, Vitelli 11, Zoppellari, Volpato 8, Bottolo 19, Takahashi, Zimmerman 1, Canella 7, Weber 23, Crosato, Petrov 3. All.: Jacopo Cuttini

Top Volley Cisterna: Zingel 1, Cavaccini (L), Saadat, Wiltenburg 7, Giani, Rinaldi 14, Dirlic 24, Picchio, Bossi 6, Baranowicz 2, Raffaelli 21. All.: Fabio Soli.

Note: Kioene Padova: ace 11, err.batt. 27, ric.prf. 35%, att. 54%, muri 7.

Top Volley Cisterna: ace 9, err.batt. 19, ric.prf. 26%, att. 54%, muri 10.

Mvp: Petar Dirlic (Top Volley Cisterna)