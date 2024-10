Traffico di droga, arrestato il calciatore del Cisterna Gianmarco Torri

Gianmarco Torri, 28 anni, calciatore del Cisterna Calcio in Prima Categoria, con un passato nelle giovanili di Latina, Parma e Frosinone, è stato arrestato per possesso e traffico di sostanze stupefacenti.

Come riportato dall’edizione odierna del messaggero, durante un’operazione di controllo nel quartiere San Valentino di Cisterna, gli agenti della Questura di Latina hanno notato uno scambio sospetto tra due giovani. Dopo aver fermato uno dei due, in possesso di cocaina, la perquisizione dell’abitazione di Torri ha rivelato un’ingente quantità di droga: oltre 13 chili di cocaina e 2 chili di hashish, oltre a strumenti per il confezionamento e quasi 5.000 euro in contanti.

La notizia ha suscitato sorpresa tra amici e compagni di squadra, increduli di fronte alla caduta di un calciatore molto conosciuto a Cisterna. Torri è stato trasferito nel carcere di Latina, e le indagini proseguono per chiarire l’eventuale rete di cui faceva parte.