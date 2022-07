Traffico di rifiuti a Latina, la Finanza sequestra 6 milioni di euro

Ricevevano e gestivano illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti speciali e urbani provenienti da privati, società e/o imprese individuali prive dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, raccolti e trasportati in violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

E’ ciò che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Latina che in collaborazione con la DDA di Roma ha sgominato un vero e proprio traffico di rifiuti. Le indagini hanno potuto riscontrare la costanza con la quale la società parallelamente ai rifiuti che riceveva legalmente con appositi documenti e certificati, riceveva anche, illegalmente, rifiuti non registrati e senza alcuna documentazione di legge , ottenendo così ingenti vantaggi in termini di profitti e di posizionamento sul mercato.

Il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della D.D.A capitolina ha riguardato conti correnti e crediti societari fino al raggiungimento di circa 6 milioni di euro, denaro poi confiscato dall’Autorità Giudiziaria.